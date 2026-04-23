Построят Дом матери

Этот социально ориентированный объект собираются построить в Гагаринском районе, на улице Тараса Шевченко, поблизости от действующего православного деревянного храма.

Строительство предполагается полностью на инвестиционные средства для религиозной организации.

Архитектурный проект, который разработали проектировщики из Нижнего Новгорода, рассмотрели 22 апреля на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя.

Архитекторы постарались вписать проектируемое здание в существующий архитектурный контекст. Вот почему единственно верным решением они сочли стиль сдержанной современной архитектуры с симметричным фасадом и явными отсылками к традиционализму.

Здание имеет два этажа, кровля акцентирована небольшим куполом-восьмериком. Фасады оштукатурены, применены теплые оттенки. Цоколь отделан красным гранитом, таким же, как на храме. Функционально здание разделено поэтажно: на первом — трапезная, церковные классы и церковная лавка, на втором — номера для матерей с детьми, сопутствующие помещения, часовня.

Как объяснили, «дом» будет формировать среду и выполнять религиозную функцию. Объект строится по инициативе религиозной общины и предназначен для женщин, которые находятся в сложной жизненной ситуации. По замыслу архитекторов, территория вокруг здания ограждена не будет, а существующий сейчас на этом месте забор уберут.

Среди прозвучавших вопросов — о зеленом цвете кровли, который архитекторы объяснили таким же цветом кровли храма. Еще один вопрос — о цвете гранита, который показался членам Арх-худсовета слишком ярким. В результате, гранит решили не полировать, а сделать шероховатым. Сомнения вызвал и цвет фасада, его рекомендовали сделать более приближенным к цвету инкерманского камня. В итоге, проект одобрили с замечаниями, которые рекомендовано учесть при разработке рабочей документации.