Падел-центр запроектировали в виде теннисной ракетки

Это будет падел-центр, архитектурный проект которого уже рассматривали на предыдущем заседании Архитектурно-художественного совета Севастополя и отправили на доработку фасадов.

Перед новым заседанием, намеченным на 22 апреля, проектировщики включили фантазию и предложили аж два варианта оформления центрального фасада, один из которых напрямую отсылает к обводам ракетки для большого тенниса. Это решение и стало в обсуждении основным. Силуэт ракетки предлагается выполнить из композитного материала на основе алюминия, что вызвало вопросы. Некоторые члены совета засомневались в практической выполнимости задуманного.

— Мы уже разработали варианты, как мы это сможем собрать. Это всё просчитано и реализуемо, — пообещал представитель проектировщика.

Кроме этого, возникли еще несколько вопросов. Архитекторам не понравилась схожесть здания с ангаром, что, кстати, вполне соответствует заявленному назначению. Также им захотелось больше естественного света. Член совета Елена Корнева, например, предложила использовать для остекления фасада полупрозрачные полимерные панели, рассеивающие свет и обеспечивающие мягкое освещение изнутри.

На том и согласились, заодно порекомендовав доработать заднюю часть фасада, которая показалась участникам дискуссии слишком скучной, а также вопросы озеленения прилегающей территории.

Доработанный с учетом замечаний проект разработчиков обязали представить в городской департамент архитектуры.

Справка

Падел — игра, очень похожая на большой теннис, но вместо привычных больших теннисных ракеток игроки отбивают мяч более компактными. Корт также меньшего размера и окружен стенами.

Игроки отбивают мяч друг другу и в стены — он отскакивает обратно на корт. Это добавляет тактических возможностей.