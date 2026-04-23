Осужден на 5,5 года за призывы к терактам в интернете

Суд признал жителя Севастополя виновным в том, что он призывал в интернете к разрушению объектов инфраструктуры в Крыму, убийству русских и ряда политических деятелей. Он осужден на 5 лет 6 месяцев лишения свободы, сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Вынесен приговор суда жителю города Севастополя 1976 года рождения за публичные призывы к совершению террористической деятельности в сети Интернет. Установлено, что подсудимый с двух аккаунтов в Telegram разместил в открытом доступе текстовые комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении объектов крымской инфраструктуры. Кроме того, мужчина призывал к убийству русских и убийству политических деятелей. Южный окружной военный суд (город Ростов-на-Дону) признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 5 годам 6 месяцам лишения свободы общего режима», — цитирует сообщение УФСБ ТАСС.

Деятельность мужчины пресечена сотрудниками УФСБ совместно с ЦПЭ УМВД по городу Севастополю. Следственным отделом УФСБ расследовалось уголовное дело по восьми эпизодам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), санкция предусматривает до семи лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.