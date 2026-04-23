Оштрафован за плевок на автомобиль соседа

Оскорбительное поведение жителя Балаклавского района Севастополя суд признал административным нарушением.

Прокуратура Балаклавского района Севастополя провела проверку по жалобе местного жителя об унижении его чести и достоинства. Установлено, что заявитель проживает в товариществе собственников недвижимости и имеет неприязненные отношения с одним из соседей. На почве этого конфликта в феврале 2026 года, проходя мимо дома заявителя, мужчина плюнул на лобовое стекло соседского автомобиля.

Оскорбленный обратился за защитой своего достоинства в прокуратуру района. К жалобе он приложил запись с камеры наблюдения, установленной на территории его домовладения.

Прокурор возбудил дело об административном нарушении по ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление. Рассмотрев материалы дела, мировой судья судебного участка №2 Балаклавского судебного района Севастополя оштрафовал виновного на три тысячи рублей.

