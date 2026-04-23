Обсудили будущий сквер «Сердце Сахарки»

Такое название жители поселка «Сахарная Головка» решили дать будущему скверу, проект которого 22 апреля во второй раз обсудили на заседании Архитектурно-художественного совета.

Выбранное название жители намерены представить на утверждение топонимической комиссии при правительстве Севастополя. А пока они приняли участие в обсуждении благоустройства сквера на ул.Тимирязева, рядом с местным Домом культуры. Сквер собираются создать на месте неухоженной ныне территории.

Концепцию благоустройства с оборудованием пешеходной сети, наружным освещением и видеонаблюдением, а также МАФами и фонтаном разработали специалисты севастопольской проектной фирмы «Новый город». Изюминкой проекта стали артобъекты в виде сердца, которые, хоть и соответствуют названию сквера, пришлись не по сердцу членам совета.

Причем, не первый раз. Проект уже рассматривался на предыдущем заседании и был отправлен на доработку. Теперь прежний арочный фонтан с сохранением прежних пропорций заменили на сухой пешеходный со светодиодной подсветкой.

МАФы подобрали с использованием деревянных и чугунных элементов: два вида скамеек и перголы-качели. Часть скамеек с навесами запроектировали вдоль основной аллеи, что было пожеланием жителей. А еще две зеленые скамейки в виде диванов вызвали множество споров. В озеленении использованы низкорослые вечнозеленые кустарники, многолетние растения и декоративные злаки.

— В целом, то, что нам предложено, очень даже неплохо, — сказал представитель общественности поселка, приглашенный на заседание. Он не согласился с членами Архитектурно-художественного совета, что артобъекты в форме сердца выглядят «пошловатенько». Такое же мнение о названии сквера, за которое проголосовало большинство жителей.

— Это формализм чистой воды! — продолжала настаивать член совета Элина Красильникова, однако против мнения народа этот аргумент явно не сработал. Зато прозвучало, что сердца вряд ли окажутся долговечными, и в случае их замены никто особенно возражать не будет.

— У нас уже строители должны заходить на объект, а мы третий раз рассматриваем проект! — воззвала к присутствующим член совета Людмила Борденюк.

Вопрос замены некоторых МАФов решили обсудить с заказчиком с учетом финансирования. А еще включить в работу самих членов совета. Мол, критикуя, предлагайте! Это касается сердец и двух зеленых лавочек-диванов, ориентированных на молодежь.

Что касается проектировщиков, то они считают предложенную концепцию идеально вписанной в ландшафт.

— Цвет получился яркий и насыщенный, а пожеланий очень много. Наша же программа предусматривает участие жителей в первую очередь, а им нравится, — вступилась за собственную концепцию представитель ООО «Новый город».

В целом, проект наконец-то одобрили.