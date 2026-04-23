Начался отбор кандидатов на должность бизнес-омбудсмена

Пятилетний срок полномочий нынешнего уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе Ильи Пестерникова истекает 22 июня. В соответствии с региональным законом предложения о кандидатах на эту должность вносятся в заксобрание не позднее 30 дней до дня истечения срока полномочий предыдущего бизнес-омбудсмена или в течение 60 дней со дня досрочного прекращения его полномочий.

Претенденты должны быть не моложе 30 лет, иметь высшее образование, постоянно проживать в Российской Федерации и не иметь иностранного гражданства. Желающие защищать права бизнесменов региона подают документы в законодательное собрание Севастополя в письменном виде.

Уполномоченный назначается на должность на пять лет по согласованию с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Одно и то же лицо не может быть назначено уполномоченным более чем на два срока подряд. И.Пестерников находится на должности бизнес-омбудсмена с 2021 года и может претендовать на второй срок.