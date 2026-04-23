На Сапун-гору приглашают 9 мая

Традиционный историко-патриотический фестиваль «Знамена Славы» в этом году проведут в День Победы.

Гости Мемориального комплекса «Сапун-гора» увидят парад реконструкторов и запуск советской СУ-76, познают азы саперного дела и азбуку Морзе, научатся чеканить монеты и послушают хор. Также в программе фестиваля интеллектуальные игры, полевая кухня и школа юного иллюстратора.

С 10 утра на входе на территорию мемориального комплекса посетителей будет встречать оркестр. Интерактивные площадки, мастер-классы и выставки начнут работу в 10:30.

В 10:45 запланированы парад реконструкторов, прохождение Бессмертного полка и оркестра по аллее к обелиску Славы. В 12:00 — концерт хора ветеранов «Морская душа» и показательное выступление служебных собак, в 12:30 — концертно-театральная программа с участием творческих коллективов города. В 12:00, 13:00, 16:00 и 17:00 можно наблюдать запуск советской самоходной артиллерийской установки СУ-76.

Несколько площадок посвятят СВО. Там можно будет помочь в плетении маскировочных сетей, изготовлении «сухого душа» и оберегов для бойцов, увидеть образцы российского вооружения и военные трофеи.

Сотрудники МЧС научат оказывать первую медицинскую помощь.

Вход на фестиваль свободный.

Обратите внимание! В связи с желтым уровнем опасности, на территорию мемориального комплекса запрещено проносить квадрокоптеры, термосы, термокружки и стеклянную тару.

В этом году фестиваль «Знамена Славы» проводится на Сапун-горе в 28-й раз.