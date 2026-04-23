Балаклаву готовят к купальному сезону

Пляжи, а вернее их отсутствие, катера, пирсы, льготы, тарифы и меры безопасности — эти вопросы находятся в центре внимания Балаклавской администрации перед началом лета.

В рабочем совещании районной администрации по подготовке к летнему сезону участвовали оператор пляжа «Ближний» («Серебряный») и потенциальные перевозчики, которые морем будут доставлять туда отдыхающих.

С одним из коммерческих перевозчиков достигнута предварительная договоренность о четырех льготных рейсах для местных жителей на линии «Набережная Назукина – пляж «Ближний». Два — в 8:00 и 9:00 — в сторону пляжа; и два обратных рейса — с пляжа в Балаклаву — в 10:30 и 11:30.

В Балаклаве сейчас только один официальный пляж — «Ближний».

Пляж «Васили» закрыт из-за угрозы обвала. Пляж «Золотой» в 2024 году был разрушен «штормом века», а после его перевели в ведомство Севприроднадзора и сдали в аренду под рекреационные программы. Сейчас там запустение.

Пляжи «Мраморный» и «Городской», расположенные с двух сторон Балаклавской бухты, выведены из реестра городских пляжей из-за работ по строительству яхтенной марины. По просьбам местных жителей администрация округа пытается договориться о возможности организовать хоть какую-нибудь зону пляжного отдыха в привычном и доступном для людей месте. Вероятнее всего это будет «зона отдыха у пляжа «Мраморный».

По словам заместителя главы Балаклавского муниципального округа Юлии Липовки, желание организовать отдых для людей даже в условиях масштабной стройки у администрации есть. Но есть и множество проблем, которые придется решать.

Работа по подготовке к сезону продолжается.