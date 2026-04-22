В России появятся передвижные аптечные пункты

Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях изменения в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов.

Предполагается, что эксперимент по торговле лекарствами через передвижные аптеки начнется с 1 сентября 2026 года. Порядок его проведения определит Правительство РФ. Приобрести можно будет не только самые распространенные препараты, но и — под заказ — те лекарства, которые нужны людям по рецепту (за исключением в том числе содержащих психотропные и наркотические вещества, а также требующих особых условий хранения).

Автомобиль, который будет осуществлять развоз лекарств, должен иметь оборудование, способное поддерживать автономную работу передвижного аптечного пункта.

Принятие закона позволит повысить доступность лекарств для наших граждан, особенно для жителей отдаленных населенных пунктов, где нет постоянно действующих аптек, сообщила пресс-служба Государственной Думы.

Сейчас из 83 тысяч действующих в стране аптек, только 14% находятся в труднодоступных районах.