В Крыму пять соленых озер признаны пригодными для добычи лечебной гряз

«Было проведено исследование по современному геоэкологическому состоянию 21 соленого озера Крыма. Ситуация не удручающая, но требует повышенного внимания к сохранению лечебных ресурсов: грязи, рапы. Все данные получены, проанализированы, поэтому сейчас мы понимаем, что есть пять месторождений с грязью, которую можно использовать в санаторно-курортных учреждениях. Ведутся работы по подсчету запасов», — поделился с ТАСС главный технолог станции Валентин Иваницкий.

Он напомнил, что в настоящее время на Крымском полуострове одно месторождение — Сакское, грязь из которого используется в санаториях и имеет более чем 200-летний опыт применения в курортологии. Главное ее преимущество неоспоримо: грязь в Сакском озере менее соленая, чем грязь Мертвого моря, благодаря чему тысячи микроорганизмов не прекращают свою деятельность. Поэтому она считается живой.

Сакская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция была создана 16 апреля 1926 года для изучения и сохранения Сакского соленого озера. Госпредприятие ведет наблюдения за состоянием озера, поддерживая водно-солевой баланс, занимается добычей грязи, рапы и минеральной воды, а также в последние годы производит качественную бальнеогрязевую косметику. В 2025 году на станции впервые с 2014 года было добыто более 3,1 тысяч тонн грязи. Объем лечебной грязи в озере составляет порядка 5 млн тонн.

Площадь Сакского озера 9,7 кв.км. О его целебных свойствах известно с античных времен. Всерьез изучать сакские грязи начали в российский период развития полуострова. В 1807 году французский химик Феликс де Серр провел первый анализ макросостава местного ила, а симферопольский врач Петр Ланг описал свойства и болезни, от которых извлекаемая грязь может исцелять. Реабилитацию в местных санаториях проходили русские воины, участвовавшие в первой обороне Севастополя 1854-1855 годов, участники Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане.