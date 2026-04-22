С 1 сентября вводят оценку за поведение

В 10 образовательных организациях Севастополя в новом учебном году начнут выставлять оценки за поведение.

Школы выбраны с учетом их географического расположения, количественного состава и контингента учащихся.

«В Севастополе запланировано введение оценивания поведения школьников в 10 образовательных организациях: в школах №№ 18, 24, 33, 35, 38, 40, 42, 59, 61, и Севастопольском политехническом лицее», — сообщили в местном департаменте образования и науки в ответ на запрос «Севастопольской газеты».

Министерство просвещения Российской Федерации сообщило, что в 2026-2027 учебном году планируется оценивать поведение школьников в 10 школах каждого региона России. Годом позже эту практику распространят на все общеобразовательные организации страны.

Школьникам будут выставлять оценки по трехуровневой системе: образцовое, допустимое и недопустимое поведение.