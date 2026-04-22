Рособрнадзор определил список разрешенных на ЕГЭ вещей

На столе во время экзамена могут лежать черновики, гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, удостоверяющий личность документ, лекарства, перекус и стоять бутылка питьевой воды.

Это следует из памятки о правилах проведения экзамена, сообщает ТАСС.

Отмечается, что вода своей упаковкой не должна отвлекать других участников от выполнения работы.

Также разрешены специальные технические средства для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.

Непрограммируемый калькулятор можно принести на экзамены по биологии, географии, физике и химии. Линейку без справочной информации можно взять на экзамены по математике и физике.

Орфографический словарь на ЕГЭ по литературе должна предоставить образовательная организация, на базе которой размещен пункт проведения экзамена (ППЭ).

«Пользоваться личными словарями участникам ЕГЭ не рекомендуется в целях недопущения нарушения порядка в части использования справочных материалов, письменных заметок и др.» — указано в памятке.

Участник экзамена не должен иметь при себе средств связи, электроники мультимедиа, электронно-вычислительной техники и прочих средств хранения и передачи информации. Личные вещи оставляют в специально выделенном месте в здании проведения ППЭ.