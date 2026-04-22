Расскажет о «Француженке из прошлого»

В центре повествования книги Владимира Губанова — судьбы двух любящих людей — Глеба Курбатова и Елизаветы Корзуновой, которые прошли через любовь и разлуку, предательство и жизнь в иммиграции.

Любовная история разворачивается на фоне сложных и противоречивых революционных событий, эпохе становления советской власти, трагического периода Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления Севастополя.

На презентации автор расскажет, как создавался приключенческий роман: о таинственном взрыве в 1916 году линкора «Императрица Мария», печальном этапе красного террора, именуемом историками как «Варфоломеевские ночи в Севастополе»; великом русском исходе 1920-го года, когда от Графской пристани в вечное изгнание ушла русская флотилия и тысячи поданных России.

Встреча с писателем состоится 28 апреля в 17:30 в Центральной городской библиотеке им.Толстого.

В.Губанов — севастопольский журналист, поэт, бард, лауреат литературной премии имени Льва Толстого 2020 года в номинации «Поэзия». За успехи в литературной деятельности награжден медалью Севастопольского регионального отделения Союза писателей России «Константин Михайлович Станюкович».