Приступают к строительству гребной базы в Инкермане

Ввод спортивного объекта в эксплуатацию запланирован на февраль 2027 года. Полное исполнение контракта — на конец 2029 года.

ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» 6 апреля заключило контракт с подведомственным правительству Севастополя акционерным обществом «Севастопольстройпроект» на строительство гребной базы «Чайка» в Инкермане.

Общая площадь базы составит две тысячи квадратных метров. Двухэтажное здание сможет одновременно принимать 60 спортсменов. Новый спортцентр предназначен для тренировок сборных команд России по гребным видам спорта. Также там будут готовить спортивный резерв Севастополя и проводить учебно-тренировочные сборы.

Сумма контракта 445 миллионов рублей. Подрядчику уже выплачен аванс в 50% от общей стоимости работ.

Гребля на байдарках и каноэ — исторически базовый вид спорта для Инкермана с давними традициями и большими достижениями.