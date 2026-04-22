Пожилые миллионерши поверили мошенникам

Сотрудники полиции Севастополя задержали в Ростове курьера дистанционных мошенников. Пособнику аферистов две пожилые женщины отдали более 11 миллионов рублей.

Установлено, что 22-летнему безработному ростовчанину в одном из мессенджеров неизвестный предложил работу: нужно посещать пожилых граждан, забирать у них деньги и перечислять их на указанные ему реквизиты за определенный процент от полученной суммы.

Молодому человеку условия показались подходящими.

По заданию кураторов он приехал в Севастополь и навестил двух пенсионерок — 68 и 86 лет, которых мошенники сообщили, что они подозреваются в спонсировании ВСУ. Для освобождения от уголовной ответственности, аферисты убедили женщин передать «для декларирования» все свои накопления. Испуганные жертвы отдали курьеру: одна — более четырех миллионов рублей, другая — более семи миллионов рублей. Пособник мошенников перевел деньги на счета своих работодателей.

В результате выезда в служебную командировку в город Ростов оперативники городского Управления уголовного розыска задержали подозреваемого.

В настоящее время в отношении задержанного следователем следственной части СУ УМВД России по Севастополю возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.