Пятой четверти не будет

Увеличивать продолжительность учебного не нужно, считают в Минпросвещения России.

В связи с появившимися в СМИ публикациями о введении так называемой пятой четверти министерство в официальном комментарии сообщило, что считает подобную инициативу нецелесообразной.

«Каникулы — это всегда время для отдыха и оздоровления ребят», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В летний период в России работает разветвленная инфраструктура детского отдыха. Охват летней оздоровительной кампанией в 2025 году превысил шесть млн детей. По всей стране работали более 40 тысяч лагерей, включая около 32,2 тысячи лагерей с дневным пребыванием.