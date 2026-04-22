Компьютерный мастер распространял компьютерные вирусы

Прокуратура Гагаринского района Севастополя направила в суд уголовное дело о распространении местным жителем вредоносной компьютерной программы и мошенничестве под предлогом ремонта техники.

По версии следствия, 22-летний мастер по ремонту компьютеров и бытовой техники в мае 2025 года продал одному из заказчиков карту памяти, инфицированную компьютерным вирусом. При ее запуске на экране монитора появлялось сообщение, что пароль для работы можно получить после оплаты на банковскую карту. Если деньги не поступят, вся информация в компьютере будет уничтожена.

В июле 2025 года этот же мастер похитил у другого клиента под предлогом приобретения деталей к телевизору более 16 тысяч рублей. Полученными деньгами молодой человек распорядился по своему усмотрению, телевизор не отремонтировал и перестал выходить на связь.

Сотрудники ФСБ России пресекли преступную деятельность «вирусолога». Расследование проведено следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя.