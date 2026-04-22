Католическая община готовит проект по сохранению здания костела

Информация об этом опубликована в картотеке судебных решений.

Летом прошлого года управление по охране объектов культурного наследия Севастополя подало судебный иск к этой местной религиозной организации о необходимости исполнить взятые после получения здания в собственность охранные обязательства. А именно, в срок до 31 декабря 2027 года установить информационную надпись и обозначение на объект культурного наследия, разработать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия «Римско-католический костел», 1905-1911 гг., включающую комплексное инженерно-технические исследование объекта культурного наследия. Согласно охранному обязательству, эти работы приход должен был выполнить до декабря 2024 года.

К охранным обязанностям община не могла приступить из-за проблем с земельным участком. По словам управляющего религиозной организацией «Приход Святого Климента Римско-католической церкви Севастополя» Павла Шевцова, в июне 2018 года при официальной передаче храма в собственность их религиозной организации не был документально оформлен земельный участок, на котором расположено здание бывшего кинотеатра «Дружба».

В дальнейшем выяснилось, что земельный участок обременен и арендой со стороны гостиницы «Украина», а другая его часть является собственностью жильцов многоквартирного дома на ул.Балаклавской. Вопросы в ДИЗО до сих пор не урегулированы.

В процессе рассмотрения судебного дела по иску Севнаследия религиозная организация частично выполнила требования — установила на здании информационную табличку с указанием названия ОКН, а в октябре 2025 года заключила договор на разработку научно-проектной документации по его сохранению.

По словам П.Шевцова, они полностью согласны с решением суда. Но даже после разработки проекта по сохранению ОКН они не смогут приступить к реставрации здания до тех пор, пока вопрос с земельным участком не будет отрегулирован. Но это уже другая история.

Римско-католический храм был построен в Севастополе в 1911 году на добровольные пожертвования католиков. Во время Великой Отечественной войны здание пострадало от бомбардировок, при этом большая его часть уцелела. В 1958 году по проекту архитектора Брауде храм был перестроен. На площади Ушакова появился детский кинотеатр «Дружба», который в 2006 году был закрыт. В 2018 году здание передали местной католической общине с условием его сохранения.