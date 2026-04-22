К нам едет «Ревизор»

Гоголевский шедевр в очередной раз поставили на сцене театра им.Луначарского, что по мнению многих, приятнейшее известие.

Конфузия

На этот раз спектакль поставил художественный руководитель театра Григорий Лифанов. Он определил жанр постановки «конфузия в двух действиях по пути из Петербурга а Подкатиловку», использовав тем самым мощный авторский посыл к фантазии и эмоциональному развитию действия.

— Как и описанное Гоголем событие, наш спектакль будет очень ярким, динамичным и актерским, — рассказал перед премьерой Г.Лифанов.

В первую очередь он отметил, что сделать постановку в задуманном фантазийном ключе помогла поддержка Министерства культуры РФ. Для актеров спектакль стал площадкой для творческого роста и активного поиска, а анонсированный «неожиданный» финал пока остается главной интригой постановки. Гоголевская полутораминутная немая сцена в финале предполагает любой исход, даже неожиданный.

Дармовые щи

— Мы тоже пофантазировали на эту тему. Тем более, что сейчас адресуем этот спектакль молодежи, как когда-то делали для них наших «Бесов», в которых выступили соавторами Достоевского. В данном случае, мы тоже попробовали соавторствовать с Гоголем и донести идею обдумывать свои действия и их возможные последствия, — рассказал режиссер.

Несмотря на то, что на исходные декорации нанесен гоголевский эпиграф «На зеркало неча пенять, коли рожа крива», создатели спектакли взяли за основу спектакля другую, полную философского смысла народную пословицу: «Дармовые щи в ловушке ищи», дескать, в ней и надо искать ключ к разгадке финала.

Неразвлекательный репертуар

Спектакль получился многослойным и драматургически сложным. А еще не лишенным актуальности, выраженной фразой: «Проходят столетия, а аппетиты чиновников не меняются».

Выбор произведения режиссер объяснил отсутствием имени Гоголя в современном классическом репертуаре театра и желанием достойно заполнить эту нишу.

— Самые яркие классические произведения должны быть в нашей афише. Тем более, что город развивается в направлении культурной столицы юга России. У нас не развлекательный репертуар, а Гоголь дает мощные глубокие смыслы, — объяснил Г.Лифанов.

Удивлены, растроганы, возможно, расстроены...

В спектакле заняты два актерских состава. Роль Хлестакова исполняют Евгений Овсянников и Виталий Омельченко.

Последний, по словам режиссера, совершил в этой роли настоящий творческий прыжок.

Зрителя также заинтригуют костюмы, пластическое и сценографическое решение спектакля.

— Приходите в театр, и вы будете удивлены, растроганы, возможно, расстроены... Но то, что вы не уйдете равнодушными, я вам гарантирую!» — пообещал режиссер.

Интервью с постановщиком дополнили актерские комментарии.

В.Омельченко, исполнитель роли Хлестакова:

— Даже не мог подумать, что выбор падет на меня. Это такая ответственность! Поэтому мне надо было ее чуть сбросить и начать хулиганить. Мы в нашем спектакле не обозначаем конкретный город, даже городом N. Такая история могла произойти везде. Мой герой — не мошенник. Он ищет возможность извлечь выгоду и выйти сухим из воды. Мой персонаж — ветреный, молодой, легкий, даже наивный. Пытался искать это в себе — до сих пор ищу.

Евгений Овсянников, также исполнитель роли Хлестакова:

— Для меня, это вызов. Я застал еще прежнего «Ревизора» на нашей сцене, и все интонации отпечатались у меня в памяти. Есть какая-то база. Но есть другие обстоятельства и задачи в каждой сцене. Какой будет мой персонаж? У нас еще три дня до премьеры, за которые дорисуется все окончательно и встанет на свои места. Точно, что в моем исполнении Хлестаков — человек с некоторым жизненным опытом. Он совершает некую сделку с совестью, чтобы насладить «минутой славы».

Евгений Чернорай, исполнитель роли Городничего:

— Если задуматься, вокруг нас много Городничих. Они управляют, командуют, у них есть персонал, с которым они ведут себя в той или иной степени, как Городничий. Городничий может быть разным: строгим, уверенным, правильным или мягким, податливым. Думаю, что целый слой людей, зарабатывающих более или менее приличные деньги, считают себя хозяевами жизни. Такое можно наблюдать сплошь и рядом! Надо лишь наблюдать и переносить на сцену. Мой Городничий тоже внешне добрый и веселый, но под этим — маска человека, который может привести команду в боевой тонус. Я вам скажу, ощущение, когда ты командуешь и все тебя слушают, доставляет удовольствие!

Премьерные показы намечены на 24, 25, 26, 28 и 29 апреля. Спектакль начнется с классической гоголевской фразы: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренепреятнейшее известие: к нам едет ревизор».