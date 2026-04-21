Запасов воды Крыму хватит на 15 месяцев

Запасов воды в водохранилищах полуострова хватит на 15 месяцев, благодаря значительному притоку из-за осадков и таяния снегов в горах, сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

В январе в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации региона ТАСС сообщали, что суммарного запаса воды в водохранилищах хватит примерно на 340 суток.

«За последние 15 дней суммарный приток составил порядка 32,5 млн куб.м. Таким образом, общая наполняемость 23 водохранилищ, включая Чернореченское, составляет свыше 170 млн куб.м. Этих ресурсов хватит полуострову примерно на 15 месяцев», — отметил В.Константинов.

Ряд водохранилищ имеют высокий процент наполняемости. В их числе — Аянское (100%), Счастливенское (100%), Кутузовское (100%), Станционное (91,2%), Льговское (90,6%), Балановское (88%), Загорское (85,1%), Партизанское (83,5%).

Водоснабжение Крыма осуществляется за счет подземных вод, которые добываются из пробуренных скважин и водохранилищ естественного стока, которые наполняются за счет осадков. В октябре 2025 года глава Республики Крым Сергей Аксенов запросил у федеральных властей средства на строительство в регионе двух водохранилищ для обеспечения водой курортных Ялты и Алушты.