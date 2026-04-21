За сбитого оленя заплатит страховая компания

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту гибели благородного оленя на автодороге Танковое – Оборонное.

Установлено, что вечером 2 ноября 2025 года в районе с.Терновка водитель автомобиля Honda Civic совершил наезд на оленя, который выбежал на дорогу. В результате дорожно-транспортного происшествия животное погибло. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам Российской Федерации, составил 70 тысяч рублей.

В соответствии с требованиями закона физические и юридические лица, чья деятельность связана с использованием транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный этими транспортными средствами, в том числе вред объектам животного мира. В данном случае гражданская ответственность виновника ДТП была застрахована в страховой компании, зарегистрированной в Краснодаре.

Природоохранный прокурор направил в Первомайский районный суд Краснодара исковое заявление о взыскании со страховой компании материального ущерба в размере 70 тысяч рублей, причиненного гибелью животного. Иск прокурора удовлетворен.

Кроме того, в текущем году по иску прокурора оплачен ущерб в той же сумме в связи с гибелью другого благородного оленя в ДТП, которое произошло в Севастополе ранее.