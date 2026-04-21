Тоннель будут строить до конца 2029 года

Уже ведутся работы по устройству временной дороги для буронабивной машины, создается строительный городок, переносятся коммуникации.

– К основным работам подрядчик приступит ближе к лету, после решения вопросов, связанных с изъятием земельных участков, в частности, под существующей автозаправкой. Предполагаемый срок окончания работ, согласно заключенному контракту – 2029 год, – рассказал директор департамента Станислав Таматаев. По его словам, будут выполняться довольно сложные работы.

Углубят и расширят

Сам объект предполагает не только строительство тоннеля, но и реконструкцию улиц Пожарова, Генерала Петрова, Очаковцев, частично, Нефедова, Стрелецкий спуск.

Не секрет, что тоннель строится для обеспечения транспортной доступности вводимого в скором времени в эксплуатацию культурного кластера на мысе Хрустальный, который, как предполагается, станет новой точкой притяжения горожан и гостей города. С его постройкой улица Пожарова и Стрелецкий спуск будут соединятся с улицей Генерала Петрова.

В рамках строительства будет построена небольшая транспортная развязка на пересечении Пожарова и Стрелецкого спуска, там же будет возведен двухэтажный диспетчерский пункт для организации дорожного движения. Тоннель будет иметь протяженность 217 метров, внутри него будет организовано двухполосное движение. Также предусмотрено небольшое расширение Стрелецкого спуска, при сохранении четырехполосного движения по улице Пожарова.

– Прилегающие улицы тоже будут отчасти расширены, а те, что останутся в первоначальных параметрах, будут отремонтированы для обеспечения комфортного пользования ими, – продолжил С.Таматаев.

Все будет хорошо!

Об этом уверенно заявил представитель подрядчика, заместитель директора по дорожному строительству ООО «Веста» Руслан Гиш. Он рассказал, что сейчас на объекте трудятся 15 рабочих и пять единиц техники.

– Выполняем работы по устройству строительной площадки, закрываем периметр транспортной безопасности на период строительства, доступ на который вход будет разрешен только по спецпропускам.

Также выполняем работы по временным дорогам. На данный момент у нас экскаватор разрабатывает насыпи: разрабатывает и перемещает грунт, – сказал Р.Гиш.

Он также сообщил, что на первом этапе уже вырублены (на основании порубочных билетов) почти все деревья, мешающие строительству. А заодно пообещал, что существующая лестница к улице Пожарова по окончанию работ сохранится и будет отремонтирована.

– На период строительства нами организуется временная лестница, проход будет несколько сужен, но он останется, – пояснил он.

По его словам, тоннель будет строиться закрытым способом, разработанный грунт вывезут на площадку временного складирования.

На вопрос, проводились ли инженерные расчеты, касающиеся сохранность существующих строений, Р.Гиш подтвердил, что в зону влияния строительства попадают многие близрасположенные здания, за ними будет вестись геофизический и геологический мониторинг до начала горных работ, в процессе и после их окончания.

– При обнаружении каких-либо сдвижек, будут приниматься соответствующие меры. При проектировании вся геология была изучена, грунты позволяют пройти здесь тоннель. Судя по данным проекта, все будет хорошо! – заверил представитель подрядчика.

Контракт на строительно-монтажные работы подписан 17 декабря 2025 года с компанией, которая занималась проектированием тоннеля. Сумма — 9 миллиардов 949 миллионов рублей. Изначально объект планировали сдать к 1 декабря 2028 года, но в марте 2026 года сроки сдвинули на год — до 1 декабря 2029 года.