Свою земельную долю выделил бензопилой

Суд взыскал с жителя села Партизаны почти 3,8 миллиона рублей за уничтожение 73 миндальных деревьев.

Кировский районный суд Республики Крым рассмотрел гражданское дело по иску ООО «Сельскохозяйственное предприятие Солнечная Таврида» к жителю села Партизаны о возмещении ущерба, причиненного в результате преступления.

Судом установлено, что 31 января 2024 года ответчик, находясь на земельных участках, принадлежащих истцу, на которых росли шестилетние плодоносящие миндальные деревья, умышленно спилил бензопилой 73 дерева, прекратив их рост. Свои действия мужчина объяснил желанием выделить границы принадлежащей ему доли в праве собственности на земельный участок.

Суд удовлетворил исковые требования частично. С ответчика взыскано: 3 597 872,61 руб. — ущерб, причиненный уничтожением деревьев; 200 тысяч руб. — судебные расходы; 49,185 тысяч руб. — государственная пошлина в доход государства. Общая сумма взыскания составила 3 797 872,61 рублей.

Решение суда в законную силу еще не вступило.