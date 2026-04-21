Сезон фонтанов открыт в Симферополе

Они задают настроение, создают уют и придают паркам особую атмосферу, сообщила пресс-служба администрации столицы Крыма.

С 20 апреля в скверах Симферополя запустили фонтаны. Городские пространства ожили, стали многолюднее.

Перед запуском специалисты выполнили стандартные работы: очистили чаши, проверили насосы и коммуникации, отрегулировали подачу воды. Всё функционирует в штатном режиме.

В Ялте фонтаны стали включать с 1 апреля, а в Севастополе они заработают не раньше 1 мая.