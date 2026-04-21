Сдавала в ломбард чужие покупки

Полицейские задержали работницу пункта выдачи заказов за хищение товаров на сумму почти в 300 тысяч рублей.

Чтобы быстро и без лишних усилий улучшить свое материальное положение, женщина пошла на кражи, надеясь, что пропажу товаров никто не заметит.

36-летняя сотрудница оказалась в затруднительной финансовой ситуации: автомобиль внезапно сломался, а средств на ремонт не было. В попытке быстро решить эту проблему женщина решилась на воровство. После закрытия ПВЗ она тайно вынесла игровую консоль и мобильный телефон общей стоимостью около 67 тысяч рублей, чтобы заложить в ломбард.

Полученных денег оказалось недостаточно. В последующие разы работница ПВЗ похитила три золотых кольца и золотую цепочку на сумму около 230 тысяч рублей. Украденные ювелирные украшения она незаметно прятала под коврик на рабочем месте, а затем выносила и сдавала в ломбард.

Когда выяснилось, что товары пропали, менеджеры ПВЗ обратились за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска по Ленинскому району Севастополя задержали подозреваемую. По уголовной статье «Тайное хищение чужого имущества» ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.