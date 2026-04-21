Ремонтируют крымскую часть трассы «Новороссия»

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2027 год. Модернизация трассы от Джанкоя до Симферополя включена в план создания скоростного маршрута «Азовское кольцо» и является частью масштабной программы по развитию транспортной инфраструктуры региона, сообщила пресс-служба компании.

Согласно госконтракту, который предусматривает одновременно разработку проектной документации и ведение строительно-монтажных работ, специалисты АО «ВАД» приступили к работам 20 апреля 2026 года.

«ВАД» отремонтирует 15 км трассы от автомобильного пункта пропуска Джанкой до села Медведевка (с 494 по 509 км). Перспективная среднегодовая суточная интенсивность движения на 2027 год здесь превысит 11 тысяч автомобилей в сутки.

Проект предусматривает расширение автодороги с двух до четырех полос, обочины шириной по 3,5 м, разделительную полосу шириной 2,75 м с барьерным ограждением. Автодорога будет отнесена ко II категории с расчетной скоростью движения 120 км/ч.

Обустройство дороги включает установку шумозащитных экранов общей протяжённостью 1,2 км и четырех автобусных остановок (по две в каждом направлении).

«Капитальный ремонт выполним без перекрытия движения: сначала построим две новые полосы вдоль существующей дороги. Затем переключим на них движение и продолжим капитальный ремонт существующей трассы. Такой подход обеспечит комфортный проезд на протяжении всего периода работ», — рассказал заместитель начальника строительного управления АО «ВАД» по Республике Крым Павел Шуршилин.

Состав асфальтобетонного покрытия будет таким же, как для трассы «Таврида». Рецептура асфальтобетона учитывает климатические изменения полуострова за последние 20 лет и позволяет создавать износостойкое дорожное полотно, которое не плавится в жару +64°C и не трескается в мороз -22°C.

Автодорога Р-280 «Новороссия» обеспечивает выходы к портам Черного и Азовского морей, а также транспортно-логистические связи с крупными промышленными центрами Мариуполем и Мелитополем.