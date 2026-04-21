План по здоровому образу жизни перевыполнен

Участники коллегии Минздрава России 17 апреля подвели итоги развития отрасли здравоохранения в 2025 году и обсудили цели на текущий год. Главными темами стали реализация национальных проектов и достигнутые результаты, повышение доступности медицинской помощи, кадровые вопросы, цифровизация здравоохранения и другие.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своем докладе отметил, что в 2025 году система здравоохранения вышла на новый уровень. Но ставятся цели еще большего масштаба.

― Они амбициозны, но абсолютно реализуемы, ― подчеркнул М.Мурашко.

Здоровое долголетие — самая эффективная инвестиция

Министр отметил важность дальнейшего повышения эффективности мероприятий по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни.

В 2025 году показатель доли граждан, ведущих здоровый образ жизни превысил плановое значение 2026 года и составил 11,5%. К 2030 доля таких граждан должна составить 13,6%.

— Здоровье нации формируется не в кабинете врача, оно формируется в конкретном доме, дворе, в парке, в семье, — заявил М.Мурашко. Он отметил необходимость привлечь руководство муниципалитетов и предприятий к работе по популяризации ЗОЖ.

По его словам, меры оздоровления общества, работающие в столице какого-либо субъекта, должны работать на всей его территории. Такая системная работа, формирование здоровьесберегающей среды и мотивации граждан позволят уже к 2030 году увеличить число людей, ведущих здоровый образ жизни в 1,5 раза.

— Работа должна начинаться уже сейчас, потому что здоровое долголетие — это самая рентабельная инвестиция человека в свою жизнь и инвестиция государства в человека, — добавил М.Мурашко.