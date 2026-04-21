Парк Ахматовой и пляж «Солнечный» переоборудуют для инвалидов

На парковой и пляжной территориях обновят дорожки, установят скамейки и поручни на лестницах, оборудуют для колясочников зоны отдыха и специальные спуски к воде.

ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» 15 апреля заключило контракт на 21,8 миллиона рублей с ООО «РИФ» на модернизацию территории парка им.Анны Ахматовой и прибрежной зоны пляжа «Солнечный» с целью обеспечения доступности маломобильных групп населения.

Переделать парк и пляж для удобства маломобильных граждан Ленинский районный суд Севастополя обязал правительство города еще семь лет назад.

Парк был реконструирован по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя и открыт в феврале 2018 года. Стоимость работ тогда составила 135 миллионов рублей. При строительстве подрядчик и чиновники полностью проигнорировали вопросы доступности территории для инвалидов. Тогда общественникам потребовался год, чтобы доказать в суде, что объект ФЦП, сданный в эксплуатацию, не был обеспечен необходимой инфраструктурой для удобства и безопасного посещения инвалидами.

Спустя семь лет власти города решили ситуацию исправить. Работы по благоустройству планируют проводить и в купальный сезон, чтобы завершить переустройство до 30 ноября.