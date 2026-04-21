На предварительное голосование ЕР перед выборами в Госдуму подано более двух тысяч заявок

На сайте pg.er.ru продолжается регистрация участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму. По данным партии, на сегодняшний день число заявок уже превысило 2,1 тысячи, а конкурс составляет почти пять человек на место.

К процедуре подключаются представители самых разных профессий — предприниматели, работники образования, здравоохранения и многие другие. Так среди участников можно увидеть восьмикратную чемпионку мира по самбо, участницу Олимпийских игр в Атланте Светлану Галянт и фермера Павла Такмакова, который уже более 10 лет работает в сфере сельского хозяйства, а в прошлом году стал руководителем производства экологически чистого подсолнечного масла.

Особый интерес к выборам показывают и участники специальной военной операции.

«17% заявок — от наших Героев», — подчеркнул секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев. Также он отметил, что все зарегистрировавшиеся бойцы получат сопровождение от ведущих экспертов и научатся азам политической деятельности.

Сам же процесс приема заявок проходит в штатном режиме, без нарушений. По словам председателя Федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования Александра Карелина, раннее знакомство с кандидатами способствует повышению качества будущей работы власти. А предварительное голосование повышает доверие народа к партии и обеспечивает дополнительную прозрачность и легитимность выборов.