На набережной Алушты вместо старой ротонды появится новая

В феврале вокруг знаменитой ротонды, встречавшей туристов с 1952 года, появился забор и паспорт реконструкции. Реставрация объекта культурного наследия была приурочена к его 75-летию. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов. ООО «Кирамет» подготовило научно-проектную документацию, а симферопольское ООО «СК Правильный вектор» выбрали единым подрядчиком и заключили госконтракт стоимостью 10 миллионов рублей. Согласно его условиям, завершить работы должны до 31 мая.

Заказчик обещал сооружение восстановить в том же виде, в котором оно существовало ранее. Основной задачей реконструкции было укрепление конструкции и предотвращение ее дальнейшего разрушения. Но уже в марте рабочие снесли ротонду экскаватором.

В связи с уничтожением исторической ротонды в администрации Алушты сообщили, что в процессе работ выяснилось, что каркасная основа колонн полностью проржавела, и кроме как снести их и заново установить бетонную копию, ничего сделать нельзя.