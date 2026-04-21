Юрий Круглов поднялся на Аннапурну

Севастопольский альпинист, обладатель титула «Снежный барс», покоритель теперь вершин-восьмитысячников мира, спасатель, мастер спорта России и Украины по альпинизму Юрий Круглов сообщил в соцсети о своем новом восхождении на горный массив Аннапурна.

Точнее, на самую высокую точку этого массива – Аннапурна I (8091 м). Эта вершина является десятой по высоте из четырнадцати восьмитысячников мира.

«В субботу утром на вершине Аннапурна I. Рассвет встретил во французском кулуаре. На вершине есть место только для двух человек. Пришлось подождать, чтобы сделать фото с самой вершины. Начал подъем из СЗ (6450 метров) в 19.00 17 апреля. На вершине был с 6.45 утра 18 апреля. К 13.00 спустился в С3. В базовый лагерь спустился вчера», – написал он на своей странице и приложил фотографии со склона горы и с ее вершины.

В активе севастопольского альпиниста теперь уже семь восьмитысячников: Макалу (8643), Чо-Ойю, (8201), Манаслу (8163), Дхаулагири (8167), Эверест (8848), К2 (8611), Аннапурна (8091).

Аннапурна I считается одним из самых опасных восьмитысячников. Тем не менее, именно Аннапурна стала первым восьмитысячником, на который поднялся человек — в 1950 году успеха добилась французская экспедиция.

Горный массив Аннапурна находится в центральном Непале и является частью южного отрога Главного Гималайского хребта. Массив протянулся с востока на запад на 55 км.