Евгений Поддубный: предложения в Народную программу «Единой России» по поддержке участников СВО соответствуют общественному запросу

Жители страны продолжают активно вносить идеи, с которыми партия ЕР отправится на выборы в Госдуму осенью текущего года.

В новую Народную программу уже поступило 240 тысяч инициатив. Вопрос их рассмотрения был вынесен на заседание Экспертного совета, которое прошло под руководством Дмитрия Медведева. Как отметил Председатель партии, ключевыми критериями при доработке программы остаются запросы избирателей и объективные возможности российской экономики.

«Работа над Народной программой — это, в том числе, и работа над предложениями в будущее законодательство, которыми должны будут заниматься наши однопартийцы, удостоенные чести быть избранными в Государственную Думу. Это на самом деле будет в известном смысле такой наказ, который содержится в программе», — подчеркнул Д.Медведев.

Все инициативы для программы распределены на пять смысловых блоков: «Устройство самой большой страны в мире», «Производительность труда и кадры», «Культурно-ценностный вызов», «Демографический вызов» и «Оборонно-технологический вызов».

С целью отчитаться о текущей программе и собрать предложения для будущей партия организовала 43 региональных и три окружных форума. Каждое мероприятие затрагивает отдельную тему: промышленное развитие, жилищное строительство, поддержку детей и молодежи.

Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, форумы стали хорошей дискуссионной площадкой, где было много споров, много предложений от экспертов «с земли» и звучала критика со стороны представителей Правительства.

«Но в результате этих споров, как мы знаем, рождается истина», — сказал он.

По итогам трех состоявшихся окружных форумов сформирован ряд предложений для новой Народной программы «Единой России», сообщил заместитель гендиректора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

В сфере занятости — создать образовательную программу «Время мастеров» для получения ветеранами СВО востребованных промышленных специальностей, поддерживать их трудоустройство в органах власти и запустить «Адаптивный цех» для адаптации рабочих мест под ветеранов, потерявших здоровье; в жилищной сфере — ввести всероссийский стандарт строительства и ремонта жилья для ветеранов и людей с ОВЗ с системой «Умный дом», организовать «бесшовный обмен» квартир для инвалидов на верхних этажах в домах без лифта за счёт государства и предоставить сельскую ипотеку участникам СВО в населённых пунктах без активного жилищного строительства; в воспитании — обучать ветеранов работе гидами на объектах воинской славы, привлекать их к личному проведению уроков «Разговоры о важном» с включением темы информационной безопасности, а также поддерживать проведение «Зарницы» и молодёжных патриотических мероприятий.

«В этом заинтересована и наша промышленность, потому что участники специальной военной операции — это огромный кадровый резерв, огромный кадровый потенциал нашей страны», — заключил Е.Поддубный.

Россияне продолжают вносить свои идеи в Народную программу ЕР, и сегодня это можно сделать на сайте естьрезультат.рф, а также на офлайн-площадках.