Для начала работ на Казачинском шоссе нужно обсудить экологические проблемы

АО «ВАД» опубликовало сообщение о начале общественного обсуждения документации по оценке воздействия на окружающую среду реконструкции Казачинского шоссе и строительства автодороги из Казачьей на Фиолент.

Начало обсуждений назначено на 22 апреля, конец — 21 мая. Материалы будут доступны для очного ознакомления в Севприроднадзоре на пл.Ластовая, 3 в рабочее время. Следует учесть, что в майские праздничные дни департамент не работает, а в предпраздничные — работает по сокращенному графику.

Также дана ссылка для скачивания документации в электронном виде.

В подготовленной оценке приводятся расчеты негативного воздействия на окружающую среду при строительстве дорог и их дальнейшей эксплуатации, а также мероприятия для мониторинга и решения возникающих экологических проблем.

Напомним, что работы разбиты на три этапа. Первый — строительство и реконструкция Казачинского шоссе от ул.Правды до ул.Казачья и устройство транспортной развязки на пересечении улиц Правды, Казачинского и Камышового шоссе в двух уровнях. Второй — прокладка дороги по ул.Дорической на Фиолент, третий — реконструкция ул.Казачья.

Для начала работ первого этапа нужно снести шесть зданий, второго — девять, а третьего — 27.

Для реализации этапов строительства объекта предусмотрена организация строительных площадок, которые будут расположены вне и в границах водоохранной зоны Казачьей бухты Черного моря.

Из других экологических проблем, которые могут возникнуть при реализации проекта, в документации указаны: усиление процессов эрозии, воздействие на животный мир (тут обитают птицы, насекомые, кроты, полевки, мыши), а также на растительный мир. Животным ничего не грозит, а вот деревья придется вырубать, в том числе краснокнижные.

На территории выявлены растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Севастополя. Это фисташка туполистная, сосна Пицундская, можжевельник дельтовидный, сосна Палласа. Причем возраст некоторых фисташек — 240-265 лет!

При строительстве дорог вырубят более четырех тысяч некраснокнижных деревьев и кустарников и более сотни краснокнижных. На компенсацию стоимости снесенных зеленых насаждений предусмотрено 47,542 млн руб.

Шум на стройке будет кратковременен, а вот при эксплуатации дорог нужно применить решения для снижения шума от транспортного потока. Предложено вставить двойные стекла в окна и оборудовать их системой проветривания с глушителем. Заменить нужно будет почти 250 окон, а системами проветривания оборудовать 4,5 тысяч окон.

Загрязнение воздуха от транспорта проектировщики обещают в пределах допустимых норм. Предусмотрен постоянный экологический мониторинг работ на стройке.

Подготовка к реконструкции дороги в бухту Казачью с многоуровневой развязкой на Камышовском шоссе и прокладкой новой дороги — из Казачьей до Фиолента — идет уже около семи лет. Первоначально строительные работы должны были начать в 2020 году, но этого не произошло. В 2021 году контракт на новое проектирование, а потом и строительство был заключен с АО «ВАД». Объект включен в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя.