Завершилась первая в 2026 году экспедиция «Профессора Водяницкого»

В течение месяца ученые, аспиранты и студенты шести образовательных и научных учреждений Севастополя и Крыма исследовали акваторию Черного моря.

Первая в этом году научная экспедиция, проходившая на борту научно-исследовательского судна «Профессор Водяницкий», завершилась 17 апреля. Все поставленные перед научными отрядами задачи выполнены, сообщила пресс-служба Института биологии южных морей.

Отряд хемоэкологии отобрал пробы, анализ которых позволит оценить вклад растворенной и взвешенной форм углеводородов. Это поможет ученым отследить пути миграции нефтяных загрязнителей и спрогнозировать экологическое состояние изучаемых акваторий, оценить последствия аварийного разлива мазута в декабре 2024 года и потенциал самоочищения моря.

Отрядом новых методов мониторинга проведены работы по оценке пространственно-временной и сезонной изменчивости поля биолюминесценции Черного моря. Для сбора данных использовался модернизированный биофизический комплекс «Сальпа-МА+», что позволило изучить море до глубин в 250 метров.

Специалисты отряда радиохимической биологии отобрали пробы для анализа уровня концентраций полония, тяжелых металлов в морских гидробионтах, изучили распределение природного и искусственных радионуклидов, а также тяжелых металлов в донных отложениях.

Отряд исследователей морских млекопитающих получил новые данные о коммуникативных сигналах дельфинов — афалин и белобочек. Визуальные наблюдения дали ученым возможность обновить информацию о сезонном распределении и встречаемости черноморских китообразных в акватории Крымского полуострова и Кавказского побережья.

Специалисты отряда ихтиологии (ИнБЮМ) и отряда гидрохимии (МГИ) провели совместные исследования для проверки рабочей гипотезы о том, что биомасса медуз может выступать природным фильтром, сглаживающим влияние антропогенных бытовых стоков в прибрежной зоне.

— В ходе рейса был проведен комплексный мониторинг состояния вод Черного моря и собрано большое количество новых научных данных. Было отобрано много различных проб, анализ которых будет проведен в лабораториях нашего института. Благодаря слаженности работ представителей четырех научных учреждений, оснащению НИС «Профессор Водяницкий» современным зондирующим и научным оборудованием и профессионализму научно-технической службы судна все поставленные научные задачи были выполнены в полном объеме, — сообщил начальник экспедиции, руководитель лаборатории биолюминесценции ФИЦ ИнБЮМ Александр Мельник.