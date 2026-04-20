Закупят автобусы и дорожную технику

В 2026 году подведомственные учреждения департамента транспорта, а также частные перевозчики приобретут 29 единиц транспортных средств. Из них восемь автобусов большого класса приобретет ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова», а 21 среднего класса — частные перевозчики.

Об этом 17 апреля на заседании правительства сообщил директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

— Это корреспондируется с национальным проектом «Инфраструктура для жизни». Сейчас и частным перевозчикам, и нам определенная компенсация идет за приобретение общественного транспорта. У нас есть определенная программа, которую мы утвердили, и с которой мы двигаемся для достижения целевого показателя — 85% всего автопарка должно соответствовать возрастному требованию — не старше 10 лет. На сегодняшний день у нас этот показатель составляет 84,6%, — пояснил С.Таматаев.

Той же программой предусмотрено приобретение восьми единиц дорожной техники, контракты уже заключены.

Сама же программа обновления рассчитана до 2030 года.