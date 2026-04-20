Виноград будут выращивать роботы

Программное обеспечение для автономной платформы на электрическом ходу, которая будет использоваться в том числе и для нужд виноградарей, разрабатывают ученые Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.

Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой электромеханики и сварки КИПУ, кандидат технических наук Эльмар Ягьяев.

«Это будет совместная разработка с крымскими предприятиями, одно из которых выпускает материнские платы, второе — платформы на электрическом ходу. Наш вуз будет заниматься программным обеспечением. Это будет автономная платформа на электрическом ходу, которая может работать как в ручном режиме, так и в режиме автопилота», — сказал Ф.Ягьяев.

Перед учеными стоит задача оснащения платформы камерами наблюдения, датчиками и отладить программное обеспечение таким образом, чтобы оно работало даже в случае отключения систем навигации.

«Выглядеть это будет примерно так: привез оператор роботов на виноградное поле, запустил каждого в свой ряд, они начинают обработку винограда, опрыскивают или рыхлят землю, автономно. Опять приехал оператор к точке погрузки, забрал этих роботов и уехал на другой участок», — рассказал ученый.

Планируется, что автономные платформы будут многофункциональными и применяться будут в сфере жилищно-коммунального хозяйства, к примеру, как газонокосилка или измельчитель.

Работы проводятся в рамках созданного на базе вуза научно-производственного центра инжиниринговых технологий. Он осуществляет взаимодействие с организациями, учреждениями, предприятиями по вопросам научно-исследовательской деятельности. Заключены соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с целым рядом крымских заводов.