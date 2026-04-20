В заксобрании депутатов на зарплате станет больше

Депутаты парламента Севастополя разработали и единогласно проголосовали за введение дополнительных оплачиваемых должностей — заместителей председателей трех постоянных комитетов.

Авторы законодательной инициативы — депутаты Василий Зубенко,Роман Кулаков, Павел Харламов и Алексей Ярусов. Законопроект был рассмотрен на очередном заседании заксобрания 16 апреля.

По словам В.Зубенко, который выступал с докладом по данному вопросу, введение оплачиваемых должностей необходимо для улучшения работы заксобрания и обеспечения бесперебойного функционирования его постоянного действующего органа.

— Современные условия требуют быстрого законодательного реагирования на актуальные вызовы, своевременной проработки проектов законов, усиления экспертно-аналитической деятельности. Анализ текущей работы заксобрания показывает увеличение нагрузки на ряд его постоянных комитетов, в сферу ответственности которых входят наиболее актуальные, социально значимые и ресурсоемкие направления, — заявил В.Зубенко.

В частности такими признаны комитеты по законодательству и поддержке участников СВО, городской инфраструктуре и образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике.

По убеждению докладчика, отсутствие заместителей председателей комитетов на профессиональной основе в вышеуказанных постоянных комитетах создает организационные риски, оказывает существенное влияние на оперативную координацию работы этих комитетов особенно в условиях отсутствия по уважительной причине основных руководителей.

О важности принятия законопроекта в прениях выступили его разработчики: А.Ярусов и П.Харламов. Они пожаловались на сложности, большие объемы и высокую ответственность в работе возглавляемых ими комитетов.

Предполагается, что перемены коснуться заместителей председателей трех комитетов, а именно: Натальи Кирюхинов (комитет по законодательству и поддержке участников СВО), Елизаветы Цокур (комитет по образованию, науке, культуре, спорту и молодёжной политике), Алексея Жучкова (комитет по городской инфраструктуре).

Всего в севастопольском парламенте заседает 24 депутата. После принятия данного законопроекта в двух чтениях, оплачиваемых депутатов станет 14.