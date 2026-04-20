В Ялте на ул.Рузвельта построят досугово-развлекательный центр

Запуск досугово-развлекательного центра, который обеспечит ежегодный дополнительный туристический поток в 700 тысяч человек, запланирован на 2029 год. Здесь создадут современную набережную, зеленую прогулочную зону по ул.Рузвельта, яхтенную марину, рестораны, концертную площадку, развлекательный комплекс, гостиницу с премиальным сервисом, подземный паркинг. При этом доступ к морю для жителей и гостей города сохранится, а ранее недоступная территория станет открытой.

— Комплекс войдет в сквозную прогулочную зону от Массандры до Приморского парка. Сохранится возможность организации пассажироперевозок и морских экскурсий. Будет построена современная инфраструктура для яхтинга, — рассказал глава республики.

Масштабный проект, который реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, также предусматривает организацию более полутора тысяч рабочих мест. Приоритет при трудоустройстве будет отдаваться местным жителям, сообщила пресс-служба С.Аксенова.