Составят список опасных вселенцев

На заседании заксобрания 16 апреля депутаты в двух чтениях единогласно проголосовали за законопроект, обязывающий Севприроднадзор составить такой список.

По словам председателя комитета по градостроительству заксобрания Константина Пирогова, который представлял законопроект в парламенте, документ разработан для приведения местного закона в соответствие с федеральным законодательством.

— 1 марта 2026 года федеральный закон об особо охраняемых природных территориях дополнился статьей, согласно которой устанавливается перечь опасных видов инвазивных чужеродных растений, которые не отнесены к карантинным объектам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и уничтожению на особо охраняемых территориях, — сообщил К.Пирогов и предложил закрепить полномочия по установлению данного перечня за Севприроднадзором.

В Крыму такой список, как и положено, приняли в феврале, поскольку изменения федерального закона действуют уже с 1 марта.

Так в «черный список» флоры Крымского полуострова внесены девять самых опасных видов, которые изменяют облик крымских экосистем: айлант высочайший, лох узколистный, володушка кустарниковая, крестовник приморский, три вида опунции, а также тладианта сомнительная и череда олиственная.

В «Российском журнале биологических инвазий» еще в 2021 году был напечатан «черный список» флоры Крымского полуострова. Авторы работы — ученые ялтинского Никитcкого ботанического сада. В список вошли наиболее опасные для местной экосистемы инвазионные (чужеродные) виды высших растений. Всего на территории Крыма учеными было выявлено 70 инвазионных видов. На территории Севастополя инвазионный статус был установлен для 54 видов.

Инвазивный вид — это организм (растение, животное, микроорганизм), который оказался в новой для себя среде и начал активно распространяться, нарушая местные экосистемы. При этом такой вид начинает быстро размножаться и причиняет вред окружающей среде, вытесняя местные виды, изменяя экосистемы или нанося экономический ущерб.