Собирался присвоить чужую землю по поддельным документам

Рябов Михаил

Злоумышленника задержали, когда он пришел получать посылку по поддельному паспорту. Как выяснилось, фальшивку он заказал для земельной аферы.

Сотрудникам отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД России по Севастополю поступила информация о том, что 31-летний мужчина заказал через мессенджер поддельный паспорт на имя 74-летней женщины и будет получать посылку с товаром в пункте выдачи одной из служб доставки. В ходе проверки оперативных данных полицейские задержали злоумышленника с липовыми документами.

Как выяснилось, в прошлом мужчина имел опыт в сопровождении сделок с землей и знал тонкости процесса оформления документов на право собственности. Заметив заброшенный участок, он через соседей выяснил анкетные данные пожилой хозяйки, которая, как оказалось, ни разу там не появлялась.

В даркнете мужчина «пробил» подробную информацию о хозяйке участка и получил все данные, необходимые для изготовления поддельного паспорта. За 100 тысяч рублей ему изготовили новый документ, ничем не отличающийся от подлинника, кроме фотографии. В паспорт вклеили фото случайно попавшейся в интернете пожилой женщины. В качестве презента за дорогостоящий заказ был изготовлен и СНИЛС на имя хозяйки участка. Используя эти поддельные документы, злоумышленник планировал переоформить право собственности на земельный участок и стать его владельцем. Вот только до конца довести свои намерения не удалось — полицейские оказались быстрее.

За приготовление к совершению мошеннических действий в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

