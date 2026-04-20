Собирался присвоить чужую землю по поддельным документам

Злоумышленника задержали, когда он пришел получать посылку по поддельному паспорту. Как выяснилось, фальшивку он заказал для земельной аферы.

Сотрудникам отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД России по Севастополю поступила информация о том, что 31-летний мужчина заказал через мессенджер поддельный паспорт на имя 74-летней женщины и будет получать посылку с товаром в пункте выдачи одной из служб доставки. В ходе проверки оперативных данных полицейские задержали злоумышленника с липовыми документами.

Как выяснилось, в прошлом мужчина имел опыт в сопровождении сделок с землей и знал тонкости процесса оформления документов на право собственности. Заметив заброшенный участок, он через соседей выяснил анкетные данные пожилой хозяйки, которая, как оказалось, ни разу там не появлялась.

В даркнете мужчина «пробил» подробную информацию о хозяйке участка и получил все данные, необходимые для изготовления поддельного паспорта. За 100 тысяч рублей ему изготовили новый документ, ничем не отличающийся от подлинника, кроме фотографии. В паспорт вклеили фото случайно попавшейся в интернете пожилой женщины. В качестве презента за дорогостоящий заказ был изготовлен и СНИЛС на имя хозяйки участка. Используя эти поддельные документы, злоумышленник планировал переоформить право собственности на земельный участок и стать его владельцем. Вот только до конца довести свои намерения не удалось — полицейские оказались быстрее.

За приготовление к совершению мошеннических действий в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.