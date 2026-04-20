Публиковала призывы к экстремизму

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней жительницы Севастополя Светланы Старюк. Она обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета.

Обвиняемая в 2022 году опубликовала в открытом чат-сообществе интернет-мессенджера сообщения с призывами к убийству людей русской национальности. Ее действия выявлены органами ФСБ. В ходе расследования обвиняемая раскаялась и изъявила желание принести публичные извинения.

На видео С.Старюк говорит, что в апреле 2022 года написала два негативных комментария с использованием ненормативной лексики. Больше она такого не писала, писать не будет и просит ее извинить.

Уголовное дело по факту призывов к экстремистской деятельности направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.