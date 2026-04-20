Предлагают субсидию для ухода за виноградниками

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя объявил о приеме заявок от виноградарей и виноделов региона на получение господдержки.

Размер субсидии покрывает до 80% от фактически понесенных затрат. На эти цели в 2026 году планируется направить более 263 млн рублей.

Субсидирование предоставляется по двум ключевым направлениям:

— уходные работы за молодыми виноградниками (в течение четырех лет с момента высадки);

уход за виноградниками в плодоносящем возрасте.

Средства можно расходовать на приобретение и установку шпалер, противоградную сетку, мелиорацию, раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников и рекультивацию раскорчеванных площадей. Поддержка предоставляется независимо от происхождения используемых саженцев.

Прием заявок — по 27 апреля. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте департамента.

Контактный телефон для консультаций: 8 (8692) 45-38-24.

Благодаря выделенным в 2025 году средствам были проведены агротехнические работы на виноградных насаждениях общей площадью более 3,7 тысяч га, что способствовало укреплению производственного потенциала виноградарства в регионе, говорится в сообщении пресс-службы правительства Севастополя.