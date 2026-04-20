Нашли тела рыбаков, пропавших в начале февраля

Двух рыбаков, поиски которых велись в Азовском море с начала февраля, нашли мертвыми, сообщили в главном следственном управлении СК по Республике Крым.

Ранее пресс-службе МВД по региону сообщили, что информация о пропаже двух рыбаков поступила поздним вечером 12 февраля. По имевшимся данным, два жителя поселка Щелкино на мысе Насыр на берегу Азовского моря вышли на рыбалку утром и не вернулись. Активные поиски велись до 3 марта.

Следователями СК в рамках проводимой процессуальной проверки организованы мероприятия по идентификации личности тел двух мужчин, найденных 15 и 16 апреля в районе бухты Чугунская. Погибшими оказались два рыбака 1958 и 1983 годов рождения, которые 12 февраля вышли в море на лодке в непогоду и пропали без вести.

Тела погибших опознаны родственниками. Предварительная причина смерти — гибель в результате несоблюдения мер безопасности при выходе в море. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза.