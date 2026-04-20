Лестницу отремонтировали, но не всю

Ремонт подпорной стены и лестницы на ул.Фурманова не закончили, но уже победно отчитались.

В новости управления по эксплуатации объектов городского хозяйства, так и говорится: «Завершен капитальный ремонт подпорной стены по улице Фурманова». Далее перечисляются выполненные работы: демонтаж старых подпорных стен, лестниц и площадок; разработка грунта и устройство щебеночного основания; кладка новых подпорных стен №1 и №2 из бута; устройство бетонных парапетов и лестничных маршей.

Видимые с проезжей части подпорная стена и лестница действительно впечатляют, особенно, по сравнению с тем, что было раньше. Но куча строительного песка у самого основания лестницы смущает и наводит на мысль, что еще не финал.

Так или иначе, местные жители о такой широкой и нарядной лестнице и не мечтали, а теперь откровенно рады, что и у них, «как у людей».

— Довольны? — поинтересовалась «Севастопольская газета» у Галины, живущей около отремонтированной лестницы.

Та подтвердила, что за лестницу, конечно, все местные жители благодарны. Правда, обещанных перил пока не нет.

— Лестницей мы очень довольны. У подпорной стены положили бетонные желоба, отвели канализацию, которая течет с верхней улицы. Другое дело, что верхний участок остался в прежнем состоянии, хотя обещали сделать и его. А там всё ажиной заросло, мусор. Из септиков на верхних улицах Тургенева и Киянченко нечистоты сливаются прямо на Фурманова. Словом, грязь, вонь, антисанитария! Как было, так и осталось, — пожаловалась женщина.

По ее словам, когда ремонт начинали, говорили, что все приведут в надлежащий вид, расчистят от мусора. Теперь про это как-то замолчали.

— Ребята, что здесь работали, молодцы, пахали день и ночь. Только ушли они уже давно. Недавно встретила одного, говорит, что с ними еще за декабрь не рассчитались. У кого что узнать, неизвестно. Когда были рабочие, хоть от них что-то узнавали, а теперь и не у кого, — рассказала Галина. А заодно пожаловалась, что зимой, когда ступени отремонтированной лестницы становятся скользкими, без перил не спуститься.

— Вот и гадаем: то ли у них деньги закончились, то ли еще что... Узнайте, будет продолжение или как? — попросила женщина.

Обязательно узнаем. А-то ведь получается, отчитаться — отчитались, а дело до конца не сделали!