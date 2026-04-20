Крутой забег по лестнице на Фиоленте

Пожарные и спасатели из разных регионов страны испытывали свои силы и выносливость в традиционных соревнованиях по скоростному подъему газодымозащитников «Легендарный вызов», сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Дистанция — лестница, ведущая с пляжа «Яшмовый». Участникам, которых в этот раз собралось почти полсотни, за минимальный срок предлагалось преодолеть 800 ступеней — это высота 30-этажного дома. Бежать нужно в полной боевой экипировке, включившись в аппараты на сжатом воздухе. Смысл подобных забегов — в тренировке выносливости.

— В этом году у нас впервые участвуют представители новых территорий — команды Херсонской и Запорожской области. Также соревнуются пожарные из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым и города Севастополя, — рассказал Артем Корчак, заместитель начальника отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Севастополю.

В общекомандном зачете третье место занял Пожарно-спасательный отряд Выборгского района Санкт-Петербурга, второе — у команды МЧС России по городу Москве, а победа у Пожарно-спасательного отряда Приморского района Санкт-Петербурга.

— Соревнования очень интересные. У нас в городе проходят похожие соревнования, называются они «Вертикальный вызов». Там происходит подъем на 39 этаж большого торгового центра. Здесь сложнее лично нам, хотя опыт таких соревнований имеется. Но там есть размеренный шаг, понятный этаж через каждое количество ступеней. Здесь очень рваная, длинная работа. Поэтому интереснее и сложнее у вас, — поделился мнением Сергей Королёв, представитель команды-победительницы.

Быстрее всех участников, покорявших дистанцию в средствах защиты органов дыхания и зрения, третий год подряд оказывается москвич Сергей Царёв. На этот раз он показал рекордное время подъема: 5 минут и 1 секунда.

— Радостно, что результат с каждым годом улучшается. В этом году я улучшил по сравнению с прошлым годом на две секунды. Каждый раз ты выходишь на дистанцию бороться с самим собой. То есть приходится терпеть и идти — идти только вверх и вперед. Атмосфера соревнований классная, классная погода, организация мероприятий тоже. И вообще Севастополь — очень красивый город, и каждый год хочется приезжать и участвовать в данном мероприятии, — поделился С.Царёв, представитель команды Главного управления МЧС России по городу Москве.

Среди девушек, как и в прошлом году, лидировала Виктория Осинцева — сотрудница Пожарно-спасательного отряда Выборгского района Санкт-Петербурга.

— У меня профессия — диспетчера пожарной связи, поэтому в целом у меня работа, можно сказать, сидячая: прием заявок, ведение радиоэфира, отправление сил и средств. Физически там ты не особо напрягаешься, больше эмоционально и психологически. Но такие спортивные соревнования просто для себя интересно попробовать, испытать и что-то себе доказать. В следующем году буду стараться еще улучшить свой результат, — пообещала В.Осинцева.

Все участники показали впечатляющий результат, практически не сбавляя темп и не теряя рвения к победе. Выступили на высоком уровне и севастопольцы — представители Главного управления МЧС, Спасательной службы города, Черноморского флота, а также пожарные-добровольцы.