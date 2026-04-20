Гостевые дома обязаны информировать полицию о постояльцах

Севастополь участвует в эксперименте по легализацию гостевых домов. Поэтому управление по вопросам миграции УМВД России по Севастополю напомнило, что средства размещения, в том числе гостевые дома, должны соблюдать порядок учета граждан Российской Федерации по месту пребывания. Для этого собственник гостевого дома должен фиксировать сведения о прибытии и убытии постояльцев в своих учетных документах и предоставлять их в территориальный орган МВД России. Сделать это необходимо в течение суток.

При отсутствии возможности предать сведения в электронном виде, предусмотрена возможность представить их на бумажных носителях. Такая возможность должна быть отражена в соглашении об информационном взаимодействии с территориальными подразделениями по вопросам миграции.

На 20 апреля в Севастополе зарегистрировано 127 гостевых дома.