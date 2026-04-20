Два дома на улице Восточной все-таки снесут

Два недостроя в Гагаринском районе демонтируют. Решение принято 17 апреля на заседании комиссии по регулированию градостроительной деятельности при осуществлении ввода в эксплуатации построенных (реконструированных) объектов капитального строительства в городе Севастополе.

На рассмотрение членов комиссии вынесли восемь объектов, большую часть уже рассматривали ранее. Нынешнее заседание фактически актуализировало результаты работы комиссии.

Их восьми объектов шесть решено узаконить, с учетом прав граждан. По двум домам — по ул.Восточная, 31 и 33 принято окончательное решение о сносе. Причина – откровенное нарушение градостроительных норм и правил.

По словам заместителя губернатора Максима Жукалова, оба дома незавершенного строительства расположены на двух земельных участках самовольно, принадлежат физлицам. Дома имеют переменную этажность от четырех до шести-семи этажей, поскольку находятся на крутом рельефе. Земельные участки под домами принадлежат физическим лицам, предназначены под индивидуальное жилое строительство (ижс) и по всем характеристикам и критериям подлежат сносу.

К владельцу земли уже предъявлялось требование о сносе самовольной постройки в судебном порядке.

– Суд, естественно, согласился, поскольку застройка никакой критики не выдерживает. Возможно потенциально обманутые дольщики есть, но никто там не живет. – сообщил М.Жукалов. Уже после представитель прокуратуры сообщил, что обманутых дольщиков там 17.

Как выяснилось, обязанности по сносу дома возложить на собственника едва ли получится, так что сносить придется городу. После чего обращать требования на земельный участок в госсобственность.

Вступивший в разговор представитель городской прокуратуры сообщил, что в отношении владельцев участков возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, а фигуранты объявлены в розыск. К тому же, по одному из земельных участков суд еще продолжается.

– Будут сложности в регистрации государственной собственности на эти земельные участки, они вызваны задолженностью по коммунальным платежам, по которым наложены семь арестов. Так что городу придется сначала погасить задолженности перед ресурсниками. Только после снятия этих обременений можно обратиться в Росресстр, – оценил ситуацию представитель прокуратуры.

Последнее откровенно не вдохновило губернатора Михаила Развожаева, который констатировал, что после сноса можно будет перевести землю в госсобственность и продать под ижс, что, по его словам, не покроет никакой снос. Да и место там «не самое козырное – ни сетей, ни канализации».

Впрочем, достройку решительно исключили. Вместо этого было решено искать деньги на демонтаж и изъятии «всего, что можно, в пользу государства, чтобы хоть как-то минимально покрыть ущерб».