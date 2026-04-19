Привезли награды с Всероссийской научной конференции

Форум состоялся в Санкт-Петербурге и собрал более 300 участников из 30 российских регионов.

Ребята защищали свои исследовательские работы по программированию, робототехнике, фундаментальным наукам, экобиотехнологиям и другим научным направлениям.

Конференция организовано предприятием военно-промышленного комплекса «Радар ммс» и Санкт-петербургским Дворцом творчества юных.

Среди победителей – учащиеся севастопольской Малой академии наук. Так, лицеист предуниверсария СевГУ Рамиль Рашид оглы Байрамов под руководством Ирины Дегтяр исследовал штамм микроводоросли Вunaliella salina из крымского Ойбургского озера и обнаружил ее свойство к накоплению каротиноидов в стрессовых условиях. Такими стрессовыми условиями могут быть высокий уровень солености или, например, интенсивное световое воздействие.

В ходе исследования из микроводоросли было выделено ДНК, после чего применен высокоточный метод молекулярной диагностики. Все это позволило установить, что образец может быть источником натурального бета-каротина, полезного для человеческого организма.

В активе севастопольцев также два третьих места: девятиклассница из Инженерной школы Елизавета Глеч (научный руководитель Екатерина Глеч) разработала компьютерный тренажер ингибиторного контроля для учащихся средней школы. Тренажер способен обеспечивать диагностику и тренировку когнитивного (познавательного) навыка. способствовать повышению внимания, эмоциональной устойчивости и самоконтроля.

Еще одно третье место – у Светланы Прибыловой (10-й класс, лицей-предуниверсарий СевГУ). Вместе с научными руководителями Александрой Алёмовой, Раисой Белогуровой и Викторией Капитан девушке удалось определить филогенетическое положение и возможное происхождение крымской популяции солнечного окуня, аборигенным ареалом которого являются водоемы Северной Америки.

Актуальность исследования связана с необходимостью обезопасить от солнечного окуня крымские рыбоводческие хозяйства, хищник безжалостно уничтожает икру и молодь ценных рыбных пород рыб.

Учащийся 10 класса лицея-предуниверсария Никита Игнашев под руководством Максима Дурманова стал обладателем специального приза жюри «За актуальность проекта».

Под руководством Максима Дурманова он разработал автономного робота с алгоритмом локальной навигации. Экспериментально установлено, что робот способен ориентироваться при отсутствии спутниковых сигналов. Причем, его разработка уже готова сейчас к использованию в областях, где важна независимость от внешних навигационных систем.

Кроме учащихся, директор МАН Сергей Пасеин награжден благодарностью «За многолетнюю и систематическую работу по подготовке начинающих исследователей и изобретателей».