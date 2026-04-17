Роковая встреча на Мекензиевых горах

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Симферополя, обвиняемого в убийстве 45-летнего знакомого.

Следственным отделом по Балаклавскому району Севастополя установлено, что 8 декабря 2009 года 39-летний житель Симферополя приехал на территорию Мекензиевского лесничества для встречи с партнером по бизнесу. Между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник произвел два выстрела из обреза ружья в туловище и голову бизнес-партнера. От полученных ранений он скончался на месте, а стрелявший скрылся с места преступления.

Следователями и следователями-криминалистами совместно с коллегами из органов МВД в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особотяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.