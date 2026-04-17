Начинают борьбу с клещами

ГБУ «Парки и скверы» опубликовало график акарицидной обработки на 17-19 апреля.

Работы по обработке зеленых зон от клещей будут выполняться в ночное время.

17 апреля

— парк Победы, включая набережную.

18 апреля

— сквер у собора Петра и Павла;

— сквер у школы №44 (у центрального рынка);

— сквер им. 300-летия ЧФ РФ;

— зеленая зона у Доски почета Ленинского района;

— газон у кинотеатра «Победа»;

— территория у памятника Кузнецову;

— зеленая зона в Артиллерийской бухте;

— сквер между ул. Батумской и ул. Бутакова, 40;

— сквер у дома №35 по ул. Луначарского;

— зеленая зона вдоль спуска Шестакова;

— территория у памятника окончания Гражданской войны (район ул. Катерной);

— сквер им. Василия Бузина;

— парк им. 60-летия СССР;

— сквер у памятника В. И. Ленину;

— парк по ул. Николая Музыки;

— Комсомольский парк им. Байды;

— сквер по ул.Сергеева-Ценского;

— сквер Воинов-интернационалистов;

— сквер Ленинского комсомола;

— сквер у памятного знака линкору «Севастополь»;

— сквер на пл.Ушакова (напротив гостиницы «Украина»);

— Матросский бульвар;

— сквер у ДОФа;

— сквер по ул.Большая Морская, 3;

— сквер по ул.Ленина, 2;

— пр-т Нахимова, 3;

— сквер по ул.Лепина, 3;

— сквер на пл.Суворова (перед зданием суда Ленинского района);

— Приморский бульвар, наб.Корнилова, территория у театра им.Луначарского и гостиницы «Севастополь»;

— Синопская лестница (до пр-та Нахимова);

— зеленая зона пл.300-летия Российского Флота.

19 апреля — парк «Учкуевка».

Справка

Акарицидная обработка — это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение клещей, их яиц и личинок с использованием химических препаратов — акарицидов.