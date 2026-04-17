Начинают борьбу с клещами
ГБУ «Парки и скверы» опубликовало график акарицидной обработки на 17-19 апреля.
Работы по обработке зеленых зон от клещей будут выполняться в ночное время.
17 апреля
— парк Победы, включая набережную.
18 апреля
— сквер у собора Петра и Павла;
— сквер у школы №44 (у центрального рынка);
— сквер им. 300-летия ЧФ РФ;
— зеленая зона у Доски почета Ленинского района;
— газон у кинотеатра «Победа»;
— территория у памятника Кузнецову;
— зеленая зона в Артиллерийской бухте;
— сквер между ул. Батумской и ул. Бутакова, 40;
— сквер у дома №35 по ул. Луначарского;
— зеленая зона вдоль спуска Шестакова;
— территория у памятника окончания Гражданской войны (район ул. Катерной);
— сквер им. Василия Бузина;
— парк им. 60-летия СССР;
— сквер у памятника В. И. Ленину;
— парк по ул. Николая Музыки;
— Комсомольский парк им. Байды;
— сквер по ул.Сергеева-Ценского;
— сквер Воинов-интернационалистов;
— сквер Ленинского комсомола;
— сквер у памятного знака линкору «Севастополь»;
— сквер на пл.Ушакова (напротив гостиницы «Украина»);
— Матросский бульвар;
— сквер у ДОФа;
— сквер по ул.Большая Морская, 3;
— сквер по ул.Ленина, 2;
— пр-т Нахимова, 3;
— сквер по ул.Лепина, 3;
— сквер на пл.Суворова (перед зданием суда Ленинского района);
— Приморский бульвар, наб.Корнилова, территория у театра им.Луначарского и гостиницы «Севастополь»;
— Синопская лестница (до пр-та Нахимова);
— зеленая зона пл.300-летия Российского Флота.
19 апреля — парк «Учкуевка».
Справка
Акарицидная обработка — это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение клещей, их яиц и личинок с использованием химических препаратов — акарицидов.